Van Imschoot hoopt dat Lierse wat meer aantrekkelijker zal zijn na bekermatch: "Sfeer van lang vervlogen tijden, hopelijk hebben we harten gewonnen"

10.000 man op het Lisp, dat was héél lang geleden. Acht jaar om precies te zijn. De bekermatch tegen Anderlecht bracht nog eens veel volk op de been bij Lierke Plezierke. En trainer Tom Van Imschoot hoopt dat de prestatie tegen paars-wit volk overtuigde om terug te blijven komen.

Van Imschoot wou even de vergelijking maken met Patro Eisden, dat tegen Club Brugge verlengingen uit de brand sleepte. "De meesten onder ons hebben gisteren ook voetbal gekeken. Ik toch. De tegenstander besloot om de bus te parkeren tegen Club. Dat kunnen wij niet. We wilden er een open strijd van maken en dat is ons gelukt. Het was reclame voor de club. De sfeer van lang vervlogen tijden", aldus Van Imschoot.

"Hopelijk hebben we wat harten gewonnen en hebben we de mensen kunnen overtuigen. Anderlecht kwam met een goedkope penalty - misschien was het er zelfs geen - op voorsprong. Maar daarna hebben we er een echte cupmatch van gemaakt met veel intensiteit. De jongens hebben zich getoond en ik ben trots op hen. Het was een fantastische voetbalavond."