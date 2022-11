Penaltyheld Verbruggen laat vreugde vrije loop: "Boeckx had me gezegd dat ik de zesde mocht trappen, maar toen ik die ene pakte..."

De beker is waar doelmannen kunnen uitgroeien tot helden. Het overkwam Bart Verbruggen gisteren. De reservedoelman van Anderlecht moest een penaltyreeks ondergaan en daarin pakte hij er eentje en schoot hij zelf de beslissende in.

Verbruggen was blij. Op zulke momenten kan je immers naam maken voor jezelf. "Wat ik voelde toen ik die beslissende binnen schoot? Vreugde, opluchting, blijdschap, euforie... Alles zo'n beetje", lachte de vriendelijke reus. "Ja, Boeckx (assistent Veldman) had me gezegd dat ik de zesde mocht trappen, maar toen liet ik het nog over aan mijn ploegmaats. Maar toen die tiende kwam heb ik zelf de bal genomen ondanks dat N'Diaye al onderweg was. Ik voelde me goed nadat ik er net eentje gestopt had. Dus ja, kicken man!"

Verbruggen heeft niet veel kansen om zich te tonen bij de A-ploeg. De bekermatch was dus een uitgelezen kans. "Of ik nu hoop op meer kansen? Kijk, geen enkele bankzitter is blij met zijn statuut en wil spelen. Ik ook... En natuurlijk speel ik liever voor de A-ploeg dan voor de beloften, maar ik amuseer me in de Challenger Pro League met de rest van de jonge gasten. We doen het daar goed."

Nochtans was hij bijna weg naar het Burnley van Vincent Kompany. "Ja, daar stond ik dichtbij. Maar ik ben ook blij dat ik hier nog ben. Dit is een heel mooie club en ik hoop hier ook te kunnen doorbreken."

Zo'n penaltyreeks helpt dan wel een beetje. "Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Ik denk zelfs niet dat ik ooit een penalty trapte in een reeks, ook niet bij de jeugd. En een specialist ga ik mezelf ook niet noemen, want ik heb er eentje gepakt op tien", lachte hij. "Maar heb je gezien waar die allemaal vlogen? Ik kon mezelf weinig verwijten. Ze vlogen bijna allemaal in de kruising."