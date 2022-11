Debast heeft er zin in: "Maar eerst nog alles geven tegen Genk!"

Het was wel een dagje voor Zeno Debast. Na een thriller in Lier doorgaan in de beker en eerder op de dag opgeroepen worden voor het WK in Qatar.

Bekerwinst of geselecteerd worden voor het WK. Wat was nu het leukste? "Allebei, vandaag was het hoofddoel doorgaan tegen Lierse. Al wat er bijkomt is mooi meegenomen. Ik ben heel blij vandaag."

Maar Anderlecht had het wel heel moeilijk. "We zijn iets teruggezakt na de goal en dat mag absoluut niet. We hadden het tempo hoger moeten houden. Daar lag het volgens mij aan. Dat had niet mogen gebeuren. We moeten de bal sneller laten doorgaan. In zulke matchen is dat het belangrijkste. Daar moeten we uit leren."

Debast speelde de verlengingen niet meer. "Vermoeidheid speelt ook wel een rol. Ik ben gewoon blij dat we winnen. Niet geblesseerd geraken en 100 procent geven. En zondag ook nog 200 procent en dan komt de nationale ploeg. Het was een rollercoaster van emoties. Deze middag heb ik met heel de familie naar tv gekeken en dat was wel speciaal. Ik heb er zin in."