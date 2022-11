Terug naar afzender in januari? Het gaat van kwaad naar erger met Sebastiano Esposito bij Anderlecht

Wat gaat Anderlecht doen met Sebastiano Esposito? Beide partijen lijken nu al op elkaar uitgekeken en een terugkeer in januari naar Inter is niet langer uitgesloten.

Esposito zat gisteren zelfs niet in de selectie voor de bekermatch tegen Lierse. Navraag leerde ons dat de Italiaanse spits gewoon fit was, maar niet geselecteerd door Robin Veldman om sportieve redenen. Beter gezegd: hij voldoet momenteel niet. Pijnlijk dat zowel Mario Stroeykens als Benito Raman verkozen worden boven de Italiaan, die toch als toptalent te boek stond.

Sinds begin dit seizoen zag Esposito zijn speeltijd steeds kleiner worden. Zijn aandeel in het seizoen van Anderlecht is ook heel klein te noemen. Hij scoorde 2 keer in 21 matchen. Zowel Esposito als Anderlecht zijn niet tevreden en mogelijk keert hij in januari terug naar Inter, dat een andere oplossing voor hem wil zoeken. Hij werd immers uitgeleend om minuten op te doen.