Antwerp heeft geen problemen met 10 Eupen-spelers en sluipt dichter bij Racing Genk

Op één week tijd is Antwerp 5 punten dichter bij leider Racing Genk gekomen. Na de overwinning in Genk van vorige zondag, wist Antwerp eenvoudig met 2-0 te winnen van Eupen. Janssen en Ekkelenkamp zorgden voor de doelpunten.

Lastig begin

Elke wedstrijd moet gespeeld worden in het voetbal, ook Antwerp-Eupen. En Antwerp had het in de openingsfase knap lastig met de Oostkantonners die goed opgesteld stonden. De thuisploeg kon niet echt dominant zijn en had het lastig om uitgespeelde kansen bij elkaar te voetballen. En wanneer dat wel een keertje lukte, vergat Ekkelenkamp om af te werken en wou hij de bal nog een keertje afleggen.

Rode kaart helpt Antwerp

Even over het halfuur lukte het Antwerp dan toch om een aanval in elkaar te boksen die uitmondde in een doelpoging. Het schot van Keita caprioleerde via een Eupens been echter tegen de paal. Kerk wou de herneming in doel koppen maar kreeg een stevige charge van Bessilé.

Geen fout volgens Smet, maar volgens de VAR wel. Na het bekijken van de beelden ging Smet mee in het oordeel van de videoscheidsrechter en ging de bal op de stip. Bessilé kreeg een rode kaart. Moser dook de juiste kant op maar was kansloos tegen de goede penalty van Janssen.

Tegen 10 man ging het vlotter voor Antwerp, al had De Laet ook meeval toen zijn schot niet langs het doel van Moser zoefde maar Ekkelenkamp zijn been er nog tegen kon zetten waardoor het nog voor de rust al 2-0 stond.

Overbodige twee helft

De tweede helft kondigde zich aan als een maat voor niets en dat werd het ook grotendeels. Antwerp had meer dan 70% balbezit en tikte de bal rond tegen een Eupen dat vooral wou voorkomen dat het centrum open kwam te liggen. Dat 70% balbezit resulteerde dan ook in 0 schoten tussen de palen. Een vrije trap van Alderweireld op het dak van het doel kon Moser nog het meeste verontrusten.

Eén keertje staken de bezoekers ook eens hun neus aan het vesnter maar Arthur Vermeeren was op tijd terug om de talmende Stef Peeters af te stoppen. De kleine kansjes die ze kregen, strandden te vaak bij de voorlaatste man.

Door de overwinning komt Antwerp tot op 10 punten van Racing Genk. Eupen zal een aandachtige toeschouwer zijn tijdens Seraing-Zulte Waregem later op de dag.