Van Bommel streng na eenvoudige zege: "Bij de slechtste matchen van het seizoen"

Een eenvoudige overwinning was het voor Antwerp, maar trainer Mark Van Bommel was niet blij achteraf.

"Eén van de minste wedstrijden van dit seizoen", opent Mark Van Bommel stevig op de persconferentie na Antwerp-Eupen. "We kwamen er soms wel doorheen maar misten dan die laatste pass."

"We moesten toch proberen om wat meer te tonen voor het eigen publiek", gaat de Nederlander verder. "Maar de dingen waar we op getraind hebben en die ik wou zien, werden niet goed uitgevoerd."

Twee positieve punten

Uiteindelijk vond de Nederlandse trainer toch twee positieve punten: "0 tegendoelpunten en 3 punten. We lopen nu 5 punten in op Racing Genk maar daar kijken we niet naar. Het belangrijkste is om in de top 4 te eindigen. En dan zou het leuk zijn mochten de ploegen onder en boven ons punten laten liggen."

En dat de drie punten belangrijker zijn dan het spel, beseft Van Bommel maar al te goed. "Maandag verschijnt de krant en dinsdag wordt er niet meer gepraat over de manier waarop we gespeeld hebben."