Code rood bij Antwerp (pun intended)? Twee verdedigers geschorst voor duel tegen OH Leuven

Antwerp won zaterdagnamiddag met 2-0 van Eupen. Geen vuiltje aan de lucht lijkt het, maar eigenlijk wel.

Want in de eerste helft tegen Eupen pakten zowel Ritchie De Laet als Toby Alderweireld eeen gele kaart. Beide spelers stonden op scherp en zullen er dus niet bij zijn tegen OH Leuven volgende week. Voor Ritchie De Laet was het zijn 10e gele kaart, hij zal dus 2 wedstrijden geschorst zijn.

Voor het al door blessures geplaagde Antwerp kunnen ze elke niet-oproepbare speler missen als kiespijn. Dat net twee verdedigers er nog eens bijkomen volgende week, zal bij Mark Van Bommel voor wat hoofdpijn en puzzelwerk zorgen de komende dagen.

Ritchie De Laet lijkt vervangen te zullen worden door Gaston Avila, die nu op de bank begon tegen Eupen. Al bestaat de kans nog dat hij Bataille moet vervangen. De linksachter bleef tegen Eupen achter in de kleedkamer tijdens de rust. "Uit voorzorg", volgens Van Bommel.

Eén speler komt alvast terug uit schorsing: Calvin Stengs. "Misschien kan hij wel op de rechtsback spelen?", besluit de Nederlandse trainer met een knipoog.