Vincent Janssen opnieuw trefzeker voor Antwerp: "Hoe ik het doe? Dat ga ik niet vertellen"

Topscorer is hij nog steeds niet maar met één doelpuntje achterstand op de intussen vertrokken Paul Onuachu lijkt het een kwestie van tijd voordat Janssen bovenaan de topschutterslijst staat in België. Tegen Eupen dikte hij zijn doelpuntentotaal opnieuw aan.

Het zal soms bibberen zijn voor Mark Van Bommel en de Antwerp-aanhang als Vincent Janssen ergens pijn voelt. Hij is niet alleen de enige spits van Antwerp, hij is ook nog eens één van de belangrijskte factoren van het succes van de Great Old.

96 procent

Tegen Eupen was hij trefzeker vanop de stip en dat is geen toeval meer. Het is dit seizoen al zijn zesde strafschopdoelpunt en zijn statistieken doorheen zijn carrière zijn ronduit indrukwekkend. Van de 29 strafschoppen die hij mocht geven, gingen er 28 binnen, oftewel 96%.

Wekelijks trainen

"Dat is mijn hele carrière goed gegaan", beaamt Janssen na de wedstrijd zelf. "Wat mijn strategie is? Dat ga ik niet vertellen", lacht hij.

"Als spits is het ook belangrijk om die kansen te grijpen want het zijn bijna gratis goals en die tellen mooi mee. Met tweede doelman Ortwin De Wolf train ik er wekelijks op", klinkt het.

Janssen scoorde dan wel, het ging niet van een leien dakje voor Antwerp tegen Eupen. "Ik had er graag nog eentje willen maken maar we kwamen vaak niet verder dan wat kansjes. Het was niet onze beste wedstrijd, zeker niet", besluit hij eerlijk.