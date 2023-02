🎥 Edward Still stelt zich vragen bij fase die wedstrijd beslist tegen Antwerp: "Zou dat omgekeerd ook zo zijn?"

Eupen maakte het Antwerp knap lastig in het openingshalfuur tegen Antwerp maar na het halfuur was het toch game over voor Eupen.

Eén beslissende fase zorgde ervoor dat Eupen plots twee dreunen kreeg. Na een VAR-interventie en het bekijken van de beelden oordeelde WIm Smet dat Antwerp een penalty kreeg. Bovendien kreeg Eupen-speler Bessilé een rode kaart voor zijn duw richting Kerk in de kleine rechthoek.

"Ik zit hier niet om kritiek te geven op de scheidsrechter of de VAR", vertelt Eupen-trainer Edward Still op de persconferentie. "Maar ik vraag me wel af of de VAR ook zou tussenkomen én dezelfde beslssingen genomen zou zijn mocht het in de andere 16 gebeurd zijn", gaat Still verder.

"Volgens mij doet Kerk er nog een serieuze portie bovenop na het contact. En dan nog eens de rode kaart erbovenop... Er heerste een groot gevoel van onrechtvaardigheid in de kleedkamer.

Het was jammer dat die tweede zo snel viel. Bij 1-0 in de rust, hadden we nog een beetje kans. Nu was de tweede helft heel lastig", besluit hij.