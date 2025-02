Dolberg is back! Deen schiet dominant Anderlecht met twee prachtgoals voorbij matig Antwerp

Wat hebben ze hem gemist bij Anderlecht! Met Kasper Dolberg erbij is Anderlecht een heel andere ploeg. Paars-wit trad aan in een 4-3-3 en domineerde Antwerp van begin tot einde. Wat een verschil met donderdag. Dolberg joeg er dan ook nog twee tegen de netten. Het betere werk!

De naam van Yari Verschaeren wordt tegenwoordig iets harder gekeeld dan de voorbije maanden. Op een of andere manier heeft de middenvelder zijn beste niveau teruggevonden. David Hubert ging er zowaar zijn opstelling weer door wijzigen. Hij moest immers plaats vinden voor zowel Verschaeren als Stroeykens.

Daardoor mocht Dendoncker naar het middenveld, Rits naar de bank en kreeg Dolberg weer zijn plaats terug. Een heel aanvallende opstelling op papier, maar dat kwam er niet uit in het wedstrijdbegin. Anderlecht en Antwerp keken de kat uit de boom. Er waren wel wat kansen.

Stroeykens bijna geblesseerd door eigen veld

De beste was voor Chery, maar Coosemans schudde alweer een superredding uit de mouwen. Een schot van 162 km/u! Anderlecht was wel de betere ploeg, met - jawel - Verschaeren als draaischijf. De nummer 10 draaide zich uit elke moeilijke situatie en koos telkens voor de juiste oplossing. Indrukwekkend, het verschil met een paar weken geleden.

Maar de grootste tegenstander van paars-wit was weeral hun eigen veld. Ze worstelden ermee, vooral aan de kant van Sardella. Stroeykens verstuikte er bijna zijn voet door ongedacht in een gat te stappen. Antwerp had opvallend veel fouten nodig om Anderlecht af te stoppen.

Dolberg: wat een verschil!

De energie die ze donderdag aan de dag brachten, was niet meer te bespeuren. Ze stonden in de organisatie en hoopten dat er vooraan iets uit de kast zou vallen. Anderlecht kwam uit de kleedkamer met de duidelijke wil om te scoren. En dat leverde op na een klein kwartier.

Hazard veroverde de bal bij het uitvoetballen van Antwerp. Stroeykens gaf mee aan Huerta en die pakte uit met een bijzonder slim passje op Dolberg, die overhoeks scoorde. Een heel mooie goal in de opbouw ervan. En die afwerking... Ja, dat kan je van Vazquez niet verwachten.

Maar het mooiste moest nog komen, want de Deen schoot vijf minuten later een voorzet van Sardella wondermooi in één tijd in het dak van het doel. Er zijn er weinigen - lees: geen enkele - die in België dezelfde finesse hebben als Dolberg.

Anderlecht voetbalde de laatste 20 minuten uit met dezelfde dominantie als ze in de hele tweede helft tentoon spreidden. Met hun beste spelers stilaan op niveau kan dit paars-wit wel nog voor een paar verrassingen zorgen. En Antwerp, dat zal het moeten hebben van zijn overgave, want als het een paar procent minder inzet toont, krijg je dus dit.