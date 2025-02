Patrick Goots heeft bewondering voor deze JPL-speler: "Sinds Nilis kwam zag ik maar zelden een spits als hem"

Anderlecht heeft zondag met 2-0 gewonnen van Antwerp. Vooral Kasper Dolberg maakte indruk met zijn twee doelpunten.

Anderlecht heeft Antwerp nogal wat last bezorg afgelopen week. Eerst door The Great Old uit te schakelen in de Croky Cup en nadien door met 2-0 te winnen in de competitie. Voor paars-wit liep het thuis toch iets makkelijk.

Kasper Dolberg scoorde twee keer, en daarmee werd de wedstrijd dan ook beslist. Patrick Goots heeft de wedstrijd gezien, en was vooral onder de indruk van de Deense spits.

"Zijn eerste doelpunt was een echte spitsengoal. En die tweede… Tja. Als ik terugkijk naar het verleden, vind ik dat Dolberg meer en meer op Luc Nilis gaat lijken. Sinds Nilis kwam ik in België maar zélden een spits tegen met zo’n fluwelen baltoets als Dolberg", looft hij Dolberg bij Gazet van Antwerpen.

"Bij zijn tweede treffer deden Alderweireld en Van den Bosch maar weinig verkeerd, in mijn ogen. Dolberg raakte die bal met zoveel finesse. Ik zou het zeker niet gekund hebben, maar Luc Nilis dus wel", besluit Goots.

Kasper Dolberg is bij Anderlecht weer helemaal boven water gekomen. Op 33 wedstrijden, over alle competities heen, scoorde hij al 20 doelpunten.