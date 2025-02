Dit zien ze graag bij Anderlecht: nieuwkomer maakt direct grote indruk: "Ik geef mezelf 9 op 10 voor mijn match"

Lucas Hey, dat was een voor ons nog onbekende nieuwe factor in het nieuwe Anderlecht. Maar de Deen heeft in zijn eerste matchen toch wel indruk gemaakt. Vooral dan tegen Antwerp, op een positie die niet eens zijn beste is.

Anderlecht heeft met Hey een veelbelovende verdediger binnengehaald. De 20-jarige Deen werd voor 3 miljoen euro overgenomen van Nordsjaelland en maakte meteen een sterke indruk in het Lotto Park. Zijn kalmte en techniek vielen op in de defensie, terwijl hij ook het spel uitstekend opbouwde. En dat links in de verdediging...

Na de 2-0 overwinning tegen Antwerp blikte Hey tevreden terug op zijn debuut. “Het was geen makkelijke wedstrijd", gaf hij toe. “In de eerste helft hadden we het moeilijk, maar na de rust brachten we meer intensiteit en scoorden we twee prachtige doelpunten.” De jonge verdediger toonde zich ambitieus en zag nog ruimte voor verbetering.

Hey genoot zichtbaar van zijn eerste wedstrijd in het Lotto Park. “Elke match is belangrijk voor Anderlecht, dus ik wil deze overwinning niet extra benadrukken. Maar ik voelde me goed vandaag en vond de sfeer in het stadion geweldig", aldus de Deen. Zijn zelfvertrouwen was groot: “Hoeveel ik mezelf geef op tien? Een negen.”

Defensief kwam Anderlecht nauwelijks in de problemen, mede dankzij het sterke optreden van Hey. Toch blijft hij kritisch voor zichzelf en zijn team. “Er zijn nog altijd zaken die beter kunnen, maar ik ben blij met mijn prestatie.” Zijn rust aan de bal en goede positionering beloven veel voor de komende weken.

Met Hey heeft Anderlecht een nieuwe defensieve steunpilaar gevonden. De Deen lijkt zich snel aan te passen en kan uitgroeien tot een sleutelspeler in de ploeg van David Hubert. Als hij deze lijn doortrekt, wordt hij een onmisbare schakel in de titelambities van Paars-Wit.