En dat kan Anderlecht maar al te goed gebruiken: Yari Verschaeren schakelt eindelijk een versnelling hoger

De 'X-factor' van RSC Anderlecht de afgelopen weken? Zonder Kasper Dolberg zou men geneigd zijn Yari Verschaeren te noemen.

Enkele weken geleden schreven we dat als David Hubert vasthield aan zijn driemansverdediging, hij een bepaald profiel nodig had: dat van een Sven Kums op het middenveld - een metronoom die ervoor zorgt dat de defensieve en aanvallende blokken van RSC Anderlecht niet te ver uit elkaar liggen. Eigenlijk, zelfs nu Anderlecht weer met een viermansverdediging speelt, is dit profiel belangrijk en David Hubert heeft het gevonden.

In de middenveldsdriehoek van Anderlecht waar Leander Dendoncker de punt bespeelt, en in afwachting van Mario Stroeykens die wat vorm begint te vinden op 10, is de "nieuwe" Verschaeren gearriveerd. Er was een tijd dat de jonge Yari vergeleken kon worden met Eden Hazard (met alle respect); sinds zijn twee knieblessures is al snel duidelijk geworden dat zijn versnelling verdwenen is.

De balbescherming, goede balans, gerichte balcontroles: dit alles is echter nog steeds aanwezig. Deze zondag leden verschillende paars-witten balverlies: Huerta, Sardella, Dendoncker, Stroeykens. Niet Verschaeren. Wanneer de verdediging moet ademhalen, wanneer het blok omhoog moet, weet Yari Verschaeren de tijd te nemen aan de bal.

Dit kan een probleem zijn wanneer het spel versneld moet worden, want Verschaeren heeft veel balcontacten nodig. Maar vaker wel dan niet vindt "The Kid" vervolgens de juiste oplossing. Als hij zijn reactietijd zou kunnen versnellen, zou hij opnieuw een van de beste middenvelders van België worden.

Ook de statistieken zijn nog niet op niveau en het lijkt erop dat Verschaeren niet de gebruikelijke doelpunten- en assistcijfers zal halen die men verwacht van de nummer 10 die hij op zijn rug draagt. Desondanks is hij al wekenlang de beste op het veld en als hij scoort, is het vaak mooi.

Achter zijn jeugdige uitstraling en wat verlegen persoonlijkheid, twijfel er niet aan dat de hij geniet: laten we niet vergeten dat anderhalve maand geleden het gerucht ging dat hij... naar Westerlo zou trekken.