📷 Francis Amuzu neemt op emotionele wijze afscheid van het Anderlechtpubliek: "Eens een mauve, altijd een mauve!"

Francis Amuzu heeft officieel getekend bij Grêmio. Zondag nam hij via sociale media afscheid van Anderlecht en zijn fans.

In een emotionele boodschap bedankte de 25-jarige winger het team, de supporters en de club voor de tien jaren die hij daar had doorgebracht. “Deze tien jaar waren het begin van alles voor mij", schreef Amuzu op Instagram.

“Ik zal de spirit van Anderlecht voor altijd in mijn hart dragen. Eens een mauve, altijd een mauve!”

Amuzu tekende voor twee jaar bij het Braziliaanse Grêmio, dat hem voor 1,2 miljoen euro overneemt van Anderlecht. De transfer is opmerkelijk, aangezien Belgische spelers zelden de stap naar de Braziliaanse competitie maken.

Voordat Amuzu voor Grêmio koos, waren er ook andere geïnteresseerde clubs. Napoli was lange tijd een serieuze optie, maar besloot uiteindelijk andere prioriteiten te stellen. Eveneens had het Franse Paris FC belangstelling, maar slaagde er niet in om de deal af te ronden.

Amuzu kijkt terug op een lange en succesvolle tijd bij Anderlecht, waar hij in totaal 251 wedstrijden speelde en 28 keer scoorde. Hij was een belangrijke schakel in het team. Bij Grêmio hoopt Amuzu een nieuwe stap te zetten in zijn carrière.