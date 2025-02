De winnende keuze van David Hubert: "Eens hij in zijn spel zit, weet hij iets extra's te brengen"

Anderlecht heeft dit weekend met 2-0 gewonnen van Antwerp. Zou de puzzel van David Hubert vorm beginnen te krijgen?

De transferperiode en de terugkeer van geblesseerde spelers hebben de opties van David Hubert aanzienlijk veranderd. Voorin schittert Kasper Dolberg opnieuw en achterin zorgen de komst van Lucas Hey en Adryleson vooral voor verlichting voor Leander Dendoncker.

Sinds het einde van de transferperiode kan de Rode Duivel eindelijk weer op het middenveld spelen, zijn favoriete positie. En dat was te zien: tegen Antwerp speelde hij een van zijn beste wedstrijden sinds zijn terugkeer naar België vorige zomer.

Positionering, anticipatie, het spel verdelen, Dendoncker straalde als zelden tevoren dit seizoen. Hij heeft zijn voormalige teamgenoot Silvio Proto overtuigd, die lovend was over hem bij het programma 'Dans le vestiaire' (RTL).

"Het middenveld, dat is zijn plek. Je ziet dat doordat hij altijd in beweging is. Als hij centrale verdediger is, ondergaat hij een beetje", legt de voormalige doelman van Anderlecht uit.

Lang heeft Leander Dendoncker het moeten stellen zonder vaste positie. Geen cadeau voor een jongen die al een ernstig gebrek aan ritme had: "Het is een speler die ritme en loopvermogen nodig heeft. Eenmaal in zijn wedstrijd, kan hij meer brengen dan aan het begin."

Ook andere Anderlecht-spelers profiteren van zijn verschuiving. Yari Verschaeren leek ook goed uit de verf te komen: "Hij lijkt bevrijd. Dendoncker achter zich hebben doet hem goed", concludeert Proto.