Analisten lovend over deze Anderlecht-speler: "Er zijn er weinig die een bal zó binnentrappen"

Na de wedstrijd tussen Anderlecht en Antwerp die de thuisploeg met 2-0 won, was het panel van Extra Time lovend voor Kasper Dolberg. Het tweede doelpunt van de Deense spits deed hen zelfs denken aan Luc Nillis. Ook maakten ze de vergelijking tussen hem en de spits van de tegenstander.

Dat Dolberg dé man van de match was na Anderlecht-Antwerp zal wellicht niemand verbazen. Met twee doelpunten legde de Deen The Great Old op zijn eentje over de knie. Maar het was vooral de manier waarop hij die goals binnenlegde, die de analysten van Extra Time in vervoering bracht.

Zijn eerste was een ware spitsengoal volgens Patrick Goots (Voormalig spits van onder andere Antwerp), maar het was zijn tweede goal die hem het meeste beroerde: "Dit was Luc Nillis-achtig, hij streelt die bal in plaats van te trappen. Ik had in die situatie er een lap op gegeven. Er zijn er weinig die de ballen zó binnentrappen"

Gouden Schoen

Wanneer de formulieren voor de Gouden Schoen in de brievenbussen van journalisten over het hele land belandden, bevond Dolberg zich net in een absolute bloedvorm. Die bloedvorm zou de reden kunnen zijn voor het hoge aantal punten die de spits verzamelde. In de tweede stemronde haalde hij maar liefst 210 punten, een gigantisch contrast met de luttele vier in de eerste ronde.

Ook Peter Vandenbempt liet zich misleiden door de goede vorm van Dolberg: "Ik heb op mijn stemformulier Dolberg boven Tolu gezet, iets wat ik een maand later niet meer had gedaan."

Deen boven Hollander

Filip Joos maakte de vergelijking met een andere topspits uit de Belgische competitie, namelijk Vincent Janssens. "Janssens haalde slechts 5 punten op de Gouden Schoen, de kloof tussen zijn punten en die van Dolberg zijn voor mij redelijk overdreven."

"Moesten we nu een top 5 mogen inleveren in plaats van een top 3, dan had iemand als Janssens meer punten gekregen", vindt Frank Boeckx

Wanneer Joos aan zijn panel vraagt wie ze verkiezen tussen Dolberg en Janssens, kiezen zowel Boeckx als Vandenbempt voor de Deen. Joos kiest op zijn beurt voor Janssens, terwijl Goots ze het liefst allebei zou nemen.