Michel-Ange Balikwisha kon deze winter bij een historische Europese club tekenen: "De interesse was concreet"

Michel-Ange Balikwisha mocht het laatste halfuur invallen bij Antwerp tegen Anderlecht. De voormalige Standard-speler heeft de afgelopen maanden zeer geduldig moeten wachten.

Michel-Ange Balikwisha was het seizoen begonnen door de volledige 90 minuten te spelen in de openingswedstrijd tegen Charleroi. Daarna verdween hij van de radar, slachtoffer van problemen aan zijn dij. "Ik heb ups en downs gehad, met ook twee operaties", legt hij uit aan Gazet van Antwerpen.

Hij keerde in eerste instantie terug voor de terugwedstrijd tegen de Zebra's begin december. Maar uiteindelijk moest hij toch geduld blijven uitoefenen: "Er was iets mis met de hechting. Daarom duurde de herstelperiode langer dan voorzien."

Interesse uit het buitenland ondanks zijn blessure

"In principe kon ik blijven spelen, maar ik wil niet voetballen met pijn. Daarom heb ik ervoor gekozen om een individuele revalidatie te volgen - wat de club heeft geaccepteerd - om mijn volledige capaciteiten terug te krijgen", vervolgt hij.

Nadat hij afgelopen zomer al was begeerd door Stade de Reims, kon Balikwisha dit keer ook rekenen op de interesse van Celtic: "De interesse van Celtic was concreet, maar ik heb gekozen om te blijven. Met een blessure vertrekken vond ik niet ideaal. Dan liever mezelf goed verzorgen, om klaar te zijn voor de play-offs. In de zomermercato zien we wel verder."

Het doel is duidelijk gesteld: "Ik heb nog vijf matchen om in het ritme te komen en hoop snel weer beslissend te zijn", besluit hij.