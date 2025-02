Een drama en een risico op blessures, maar Anderlecht moet ermee door: "Hopelijk zit het weer wat mee"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht mag dan wel sportief succes boeken, de staat van het veld blijft een groot probleem. Ondanks de vervanging van de grasmat vorige maand komt het nog steeds los. Dat ondervond ook Mario Stroeykens, die met zijn voet bleef hangen in een losse zode en bijna zijn enkel omsloeg.

Toch blijft doelman Colin Coosemans hoopvol. “Ik denk dat dit veld tijd nodig heeft om in te groeien, zodat het er bij de play-offs goed kan bijliggen en we er echt van kunnen genieten", zegt hij. “Als je kijkt naar de staat van het vorige veld, was het toch de beste keuze om te vernieuwen.”

Anderlecht spaarde tijdens de winterbreak kosten noch moeite om een nieuwe grasmat aan te leggen. De club betaalde driehonderdduizend euro en liet de graszoden overbrengen vanuit Turijn met speciale geacclimatiseerde vrachtwagens. Maar ondanks die investering blijft de realiteit hard: de graszoden komen los en de bal botst voortdurend onvoorspelbaar over het hobbelige terrein.

Ook bij Anderlecht zijn ze niet tevreden, al willen ze zich liever focussen op het sportieve. “Ik prefereer op dit veld te spelen dan op het vorige", klinkt het bij David Hubert. “Hopelijk zit het weer wat mee in de komende weken, zodat het gras beter hecht.”

Anderlecht hoopt dat de grasmat zich stabiliseert naarmate de temperaturen stijgen. Op dit moment lijkt het echter nog een race tegen de tijd. Met de play-offs in zicht zou een slecht veld niet alleen het spel beïnvloeden, maar ook de kans op blessures vergroten.

Voorlopig moeten spelers en staf zich aanpassen aan de omstandigheden. “We willen liever over de spelers praten dan over het veld", klonk het. Maar zolang de problemen aanhouden, blijft het een heikel punt in het Lotto Park.