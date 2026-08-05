Is er een (administratief) probleem? Leandro Trossard mag niét spelen voor Besiktas

Leandro Trossard is afgelopen maandag aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begonnen. Toch zal onze landgenoot komende donderdag niét debuteren voor Besiktas JK. Er is een administratief probleem opgedoken.

Leandro Trossard koos na het WK voor een nieuwe uitdaging. De 57-voudig Rode Duivel verliet Arsenal FC voor Besiktas JK. De Turkse topclub gooide achttien miljoen euro op tafel om onze landgenoot los te weken in Londen.

Besiktas opent donderdag het nieuwe voetbalseizoen. Kara Kartallar trekt naar FC Hradec Kralove. En het is meteen van moetens in Tsjechië. Een uitschakeling - over twee wedstrijden weliswaar - zorgt ervoor dat de Turken nog moeten knokken voor een Europese groepsfase.

Leandro Trossard zit niét in de wedstrijdselectie van Besiktas JK

Het is dan ook niet meer dan logisch dat Trossard - ook al heeft hij nog maar enkele trainingen in de benen - meteen zijn opwachting zal maken. Toch? Niets is minder waar. Onze landgenoot behoort zelfs niét tot de wedstrijdselectie van Besiktas.

Een administratief probleem zorgt ervoor dat Trossard nog steeds niet speelgerechtigd is voor Besiktas. En dat is een aderlating voor de Turkse topclub. Al is Kara Kartallar ondertussen wél al in actie geschoten om de Rode Duivel speelgerechtigd te krijgen voor de terugwedstrijd in Istanboel.

Ondertussen is de inschrijving van Leandro Trossard in orde gebracht



"Ondertussen is de inschrijving van Trossard in orde gebracht", aldus Serdal Adali (voorzitter van Besiktas, nvdr.) in de Turkse media. "Gisterenavond hebben we alles in orde gebracht. We wachten enkel nog op enkele officiële documenten uit Engeland."