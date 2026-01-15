Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 15/01/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Kwart Finales
Stadion: Lotto Park
Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker
Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker
Foto: © photonews

Vanavond om 20u30 ontvangt Anderlecht KAA Gent in de kwartfinale van de Beker van België. Het belooft een beladen duel te worden tussen twee ploegen die hunkeren naar sportief succes.

Bij Anderlecht wordt de ziekenboegbezetting langzaam kleiner. Marco Kana en Ludwig Augustinsson zijn terug na een maand afwezigheid en zullen beschikbaar zijn, terwijl Ilay Camara en Mario Stroeykens in de komende weken hun rentree maken. Ook César Huerta wordt later verwacht.

Coach Besnik Hasi benadrukt dat dit duel prioriteit krijgt boven de competitiematch van zondag. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid zijn sterkste elftal opstellen, met Kana en Hey centraal in de verdediging, ondersteund door Killian Sardella en Ludwig Augustinsson.

Hasi gaat zijn sterkste elftal opstellen

Het doel voor Anderlecht is duidelijk: een trofee pakken, twaalf jaar na het mirakel van 2014. De uitschakeling van Club Brugge door Charleroi geeft extra mogelijkheden om de Beker naar het Lotto Park te halen.

Bij Gent ontbreken enkele spelers, zoals de pas teruggekeerde Koreaanse huurling Hong, die nog niet wedstrijdfit is. Daarnaast vertrokken Gandelman en Vanzeir, waardoor de Buffalo’s lichtjes verzwakt zijn. Toch kan coach Rik De Mil nog steeds een overtuigend elftal opstellen.


Anderlecht zal ook het eerste thuisduel van 2026 afwerken met de nieuwe teambus, die het logo van de club opnieuw draagt. Het wordt dus een speciale avond, zowel sportief als symbolisch, voor de Mauves.

Prono Anderlecht - KAA Gent

Anderlecht wint
Gelijk
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
80% 10% 10%
Populairste
2-0
(4x)		 2-1
(3x)		 1-2
(1x)

Vergelijking Anderlecht - KAA Gent

Onderlinge duels gewonnen

38
23
14
23/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/04 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/02 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
24/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
12/11 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 KAA Gent KAA Gent
18/04 15:00 KAA Gent KAA Gent P4-3 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
31/01 18:15 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
08/11 18:15 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
31/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
19/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
20/01 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
13/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
30/04 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
09/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
01/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
21/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
17/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
24/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
30/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 KAA Gent KAA Gent
12/02 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
16/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
30/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 Anderlecht Anderlecht
18/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 KAA Gent KAA Gent
14/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
25/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 KAA Gent KAA Gent
31/03 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
18/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
18/05 16:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
23/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
22/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
18/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/04 15:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
03/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
02/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
06/02 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
04/02 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
30/08 19:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
24/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
16/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
09/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
31/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

13/01 1

Hij staat in de belangstelling van KAA Gent en RSC Anderlecht, maar nu gaat de jonge Nigeriaanse aanvaller Sani Suleiman een andere richting op en zal hij niet tot de Jupil...

De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

14/01 1

Nilson Angulo heeft de voorbije maanden een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Heel wat clubs volgen hem op de voet, ook uit La Liga.

Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

14/01

Anderlecht kan opgelucht ademhalen richting het tweeluik met KAA Gent. Na een moeilijke periode voor de winterstop ziet Besnik Hasi stilaan meerdere pionnen terugkeren, wat...

Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

14/01 5

Anderlecht staat donderdagavond voor een topaffiche in de Croky Cup tegen KAA Gent. Daags voordien zorgde paars-wit al voor gespreksstof met de voorstelling van een gloedni...

Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

14/01

Anderlecht wil graag snel duidelijkheid over de toekomst van Colin Coosemans, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Trainer Besnik Hasi mengt zich niet in het contrac...

Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

14/01

De uitschakeling van Club Brugge maakt van RSC Anderlecht een van de laatste overgebleven favorieten in deze Beker, nadat paars-wit zelf al KRC Genk had uitgeschakeld in de...

Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

14/01

Donderdag staat in het Lotto Park de affiche van deze bekerronde op het programma. Anderlecht ontvangt KAA Gent in de kwartfinales van de Croky Cup en Besnik Hasi waarschuw...

In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

14/01 8

De toekomst van Colin Coosemans bij RSC Anderlecht is onduidelijk. De doelman wil verlengen, maar niet aan de voorwaarden die vandaag op tafel liggen. De mening van Marc De...

Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

11:00

RSC Anderlecht speelt vanavond in de beker tegen KAA Gent. Nathan Saliba en co willen tegen de Buffalo's een ticket afdwingen voor de halve finales. De Canadees heeft zijn ...

Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

13:20

Vanavond om 20u30 ontvangt Anderlecht KAA Gent in de kwartfinale van de Beker van België. Het belooft een beladen duel te worden tussen twee ploegen die hunkeren naar sport...

Beker van België

 Kwart Finales
Charleroi Charleroi 2-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 2-1* La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 KAA Gent KAA Gent
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved