Volg KV Oostende - KV Mechelen vanavond om 18u15 op VOETBALKRANT.COM!

Een duel aan de kust tussen twee KV's zaterdag, meteen een duel waarbij de winnende ploeg de druk toch wat kan weghouden.

Dat zou op de tweede speeldag nog geen factor mogen zijn, maar bij een 0 op 6 zou die toch om de hoek loeren. Voor zowel KV Oostende als KV Mechelen is dat een mogelijkheid na de nederlagen tegen respectievelijk Anderlecht en Antwerp vorig weekend. KVO had op het veld van Anderlecht wel zijn momenten en dat geeft de Oostendse burger moed met het oog op een eventueel resultaat in de eerste thuismatch van de competitie.

Zo zouden de fans wat kunnen gesust kunnen worden, want na het verhaal Biron heerst toch enig wantrouwen aangaande de constructies van sommige transfers. Niets beter om dat naar de achtergrond te duwen dan een sportieve opsteker. Daar gaan ze ook bij KVM naar op zoek. Ook de Maneblussers moesten niet heel erg onderdoen voor de tegenstander in hun vorige wedstrijd.

Afwezigen bij beide ploegen

Phillips en Hornby zijn nog niet speelgerechtigd bij de thuisploeg, Urhoghide komt wel in de selectie. Schelfhout, D'Arpino en Capon ontbreken wegens blessure. Katelaris is geschorst. Bij Mechelen hebben Wouters en Da Cruz een lichte blessure opgelopen. Ook Malede is nog niet fit, net als langdurig geblesseerden Mrabti en Bijker. Het papierenwerk van Hernandez is nu dan wel weer in orde.

