LIVE Anderlecht-Gent: Stroeykens in de basis, geen Arnstad

Anderlecht heeft weer een fikse slag gekregen van Union en wil dat rechtzetten tegen AA Gent. De Buffalo's zijn echter ook op revanche belust na de tumultueuze nederlaag tegen Antwerp.

Bij Anderlecht worden er wel een paar wijzigingen verwacht. Waarschijnlijk start Mario Stroeykens naast Fabio Silva in de spits. Yari Verschaeren zou daardoor naar de bank verhuizen en Refaelov zou de lijnen gaan uitzetten. Anouar Ait El Hadj zit intussen ook in de wedstrijdkern.

Intussen is Gent weggezakt naar de negende plaats en ze willen niet weer een inhaalrace willen lopen. "Of er al druk zit op de match tegen Anderlecht? Er zit druk op elke match. Ook bij Anderlecht hebben ze nood aan punten. We hebben in de vorige duels te veel vermijdbare fouten gemaakt. Uiteraard is de hoop aanwezig om straks beter te doen", aldus Hein Vanhaezebrouck.

