LIVE: Beerschot moet nog 8 minuten standhouden

Beerschot en Club Brugge sluiten de 14de speeldag in de Jupiler Pro League af. Nummer 16 tegen nummer 3 in de rangschikking, maar toch heeft Club Brugge hun schaapjes nog niet op het droge.

Beerschot

Beerschot kent een moeilijk seizoen in de Jupiler Pro League. Ze staan troosteloos laatste en zien stelselmatig de concurrentie uitlopen. De goede vorm waar ze vorig jaar in zaten is al lang terug met de noorderzon verdwenen, maar toch is het ploeg die niet helemaal te onderschatten is.

Zo kwam KAA Gent niet verder dan een gelijkspel en wonnen de Antwerpenaren van Anderlecht. In eigen huis kunnen ze steeds wat meer. Deze week kreeg Beerschot nog extra slecht nieuws te verwerken. Ze kregen een sanctie dat VAK I, het sfeervak, voor drie wedstrijden dicht moet. De club gaat echter in beroep tegen deze sanctie en dit zullen de fans in VAK I graag horen. Wees er maar zeker van dat ze zich gaan laten gelden tegen Club Brugge.

Club Brugge

De West-Vlamingen begonnen wat moeilijk aan het seizoen, maar ondertussen is de motor aan het draaien. Afgelopen week werd nog met 1-0 gewonnen van Aston Villa. Al viel het doelpunt met het nodige geluk, de Bruggelingen kunnen wel vertrouwen tanken door het voetbal dat ze brachten.

Op verplaatsing loopt het echter wat minder vlot dan in het eigen Jan Breydelstadion. Zo werd wel gewonnen van OH Leuven en Westerlo de laatste weken, maar dit was wel steeds met de nodige moeite. De Bruggelingen zijn dus gewaarschuwd want Beerschot kan een stugge tegenstander zijn.