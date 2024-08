LIVE: Opvallende afwezigen bij de selectie van Club Brugge, nieuwkomers maken aanspraak op basisplaats bij Standard

Standard ontvangt Club Brugge op speeldag twee op Sclessin. De landskampioen wil wat rechtzetten na het gelijkspel tegen KV Mechelen, terwijl Standard nog op zoek is naar zijn eerste doelpunt.

Er is na speeldag 1 nog werk aan de winkel bij de meeste clubs. Ook bij landskampioen Club Brugge, dat zich wel goed kon voorbereiden op het nieuwe seizoen.

De club deed al enkele mooie inkomende transfers, maar moet nog in het ritme geraken. Bij blauw-zwart ontbreken Bjorn Meijer, Kyriani Sabbe en Victor Barbera nog wegens blessures.

Verder zijn Jorne Spileers en Raphael Onyedika de meest opvallende afwezigen in de wedstrijdselectie. Die laatste wordt de laatste tijd serieus in verband gebracht met een transfer. Verder keer Joel Ordonez terug uit blessure en is hij weer beschikbaar.

Bij Standard zijn er ook nog heel wat afwezigen. Van de spelers die afgelopen weekend tegen KRC Genk ontbraken, is er niemand teruggekeerd.

Aanwinsten Sotiris Alexandropoulos en Viktor Djukanovic zijn speelgerechtigd en zouden in de basis kunnen verschijnen. Volgens onze informatie is de Griek het meeste fit.