LIVE: Zeker één wijziging bij KRC Genk, Stef Wils behoudt het vertrouwen bij Antwerp

KRC Genk neemt het zondag op tegen Antwerp. Beide ploegen strijden voor hun eerste zege van het seizoen.

KRC Genk ontvangt zondagnamiddag Antwerp in de Cegeka Arena. De Limburgers gaan na de zure nederlaag tegen Club Brugge op zoek naar hun eerste drie punten van het seizoen.

Coach Thorsten Fink zal alvast één wissel doorvoeren. Hendrik Van Crombrugge staat niet langer onder de lat bij Genk. Aanwinst Tobias Lawal neemt zijn plaats in.

Van Crombrugge kon deze week niet goed trainen vanwege last aan zijn onderrug, weet Het Belang van Limburg. Maar Lawal was sowieso niet gekomen om op de bank te zitten.

Bij Antwerp moeten we minder, of zelfs geen, wijzigingen verwachten. De spoeling achteraan is erg dun dus veel keuze heeft Stef Wils ook niet.

Antwerp speelde op de openingsspeeldag 1-1 gelijk tegen landskampioen Union. Op het veld van Genk zal The Great Old nog eens goede herinneringen willen bovenhalen.