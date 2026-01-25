LIVE: Antwerp slaagt er niet in om kansen te versieren tegen Charleroi

De strijd voor plaats 6 ligt helemaal open in de Jupiler Pro League. Antwerp en Charleroi willen de beste zaak doen en zo dicht mogelijk bij KV Mechelen kruipen.

Zwarte beest Dender

Even schrikken vorige week bij de Antwerp-fans. Na een zéér matige seizoensstart en het ontslag van Stef Wils kende de Great Old namelijk een fantastische winter. Van de voorlaatste plaats klommen ze richting kandidaat voor top 6. Het tij keerde helemaal na de thuisnederlaag tegen hekkensluiter Dender. En tegen wie verloor Antwerp vorige week voor de eerste keer na 7 wedstrijden? Juist ja, Dender.

De eerste nederlaag dus voor Joseph Oosting als T1 van Antwerp en eentje die kon tellen want als Antwerp had gewonnen van Dender, kwamen ze tot op 1 punt van de zesde plaats van KV Mechelen. Nu zijn de drie punten nodig om een kloofje te dichten én moet er gerekend worden op puntenverlies van KV Mechelen.

Charleroi in vorm

Al wordt het niet makkelijk om de drie punten zomaar eventjes thuis te houden want de bezoekers uit Charleroi zijn aan een goede reeks bezig. Net zoals Antwerp hebben ze zich geplaatst voor de halve finale van de Croky Cup, maar deden zij dat thuis tegen bekerhouder Club Brugge.

Ook in de competitie doet Charleroi het onder Hans Cornelis zeer goed, mogelijk nog beter dan onder Rik De Mil met opeenvolgend gelijke spelen tegen Union en Genk maar ook overwinningen tegen Anderlecht en Standard. Charleroi is weer helemaal Hot over de taalgrens.

De heenwedstrijd op Mambourg eindigde midden augustus op 1-1 na doelpunten van Adekami en Guiagon. Krijgen we om 13u30 wel een winnaar op de Bosuil? Volg het straks LIVE via Voetbalkrant!