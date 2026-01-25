Datum: 25/01/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22

LIVE: Antwerp slaagt er niet in om kansen te versieren tegen Charleroi

De strijd voor plaats 6 ligt helemaal open in de Jupiler Pro League. Antwerp en Charleroi willen de beste zaak doen en zo dicht mogelijk bij KV Mechelen kruipen.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   45' 57" 
Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
Discussieer live mee! Lees 21 reacties...
46
 Ei zo na stond het 0-2 vlak na rust maar zowel Guiagon als Bernier kunnen van dichtbij niet afwerken


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+4
 Janssen probeert het dan maar van ver op een botsende bal maar trapt wel heel ver naast
45+1
  Gele kaart voor Etienne Camara
45+1
 Foulon komt net tekort om een voorzet vanop rechts richting doel te koppen. Jawel, ook de bijna-kansen moeten we ondertussen noteren
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
40
 Het is echt niet veel soeps wat we hier te zien krijgen in het Bosuilstadion. Er is heel wat balverlies langs beide kanten zonder dat er een ploeg tot gevaar kan komen. Charleroi heeft ook na dat openingsdoelpunt niet veel meer laten zien maar komt ook niet in de problemen achterin
37
  Gele kaart voor Thibo Somers
36
 Vervangen Rein Van Helden
Ingevallen Yuto Tsunashima
Een debuut in mineur voor Van Helden. Hij moet in de eerste helft al geblesseerd naar de kant
30
 Het spel ligt stil voor een blessurebehandeling, niet de eerste keer deze partij. Zo is het lastig om er echt vaart in te krijgen. Charleroi ziet het allemaal wel graag gebeuren dat Antwerp de motor niet aan krijgt en de supporters telkens een halt toegeroepen wordt
25
 Antwerp zoekt ruimte maar vindt die niet, tot onvrede van de supporters die vinden dat het soms allemaal wat te traag gaat
21
 Kerk neemt een lange bal prachtig uit de lucht maar raakt dan niet uit de omknelling van drie Charleroi-spelers in de 16
18
 De sfeer wordt een beetje grimmiger op de Bosuil. De supporters vinden dat Charleroi te veel tijd rekt en te snel daar de grond gaat
12
 Charleroi gaat door. Titraoui zoekt naar ruimte voor een schot en haalt er een corner uit
9

Goal 		Doelpunt van Aurélien Scheidler (Mardochee Nzita)
Ze waren al een paar keer komen dreigen en nu is daar ook het doelpunt! Nzita kopt een verre voorzet uitstekend terug voor doel in plaats van zelf vanuit een onmogelijke hoek te proberen. Scheidler krijgt de ruimte om van dichtbij de bal binnen te knikken
5
 Hier zat meer in voor Charleroi! Scheidler kopt uitstekend richting de vrijstaande Pflücke in de 16 maar die neemt de bal helemaal niet goed mee
3
 Goede aanval van Antwerp over de linkerflank met de infiltrerende Dierckx. Janssen haakt af maar raakt de voorzet van Dierckx niet goed
1
 Van Helden moet meteen ingrijpen, anders was Bernier erdoor geglipt
1
 Antwerp - Charleroi: 0-0
Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

13:30

Het grootste voordeel aan een binnenlandse transfer doen? De speler in kwestie kent de competitie, is gewend aan het ritme en is dus ook meteen inzetbaar. En dan krijg je a...
Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

14:04

Is Antwerp een ploeg in verval geworden? Na de vette jaren lijken nu de magere jaren aangebroken en dat zien de supporters op de Bosuil toch niet zitten.

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
Meer statistieken
Somers Thibo   6.1  
  • Nauwkeurige passes: 9/17 (52.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 20/31 (64.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
Meer statistieken
Foulon Daam 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Praet Dennis 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Verstraeten Andreas 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/19 (47.4%)
Meer statistieken
Al-Sahafi Marwan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano 5.7  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tsunashima Yuto 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Urinboev Mukhammadali  
Adekami Farouck  
Kouyaté Kiki  
Scott Christopher  
Vandeplas Gerard  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
Meer statistieken
Keita Cheick 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee A 7.0  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Camara Etienne   6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bernier Antoine 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 7.6  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/16 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  

Vooraf

LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?
LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?
Foto: © photonews

De strijd voor plaats 6 ligt helemaal open in de Jupiler Pro League. Antwerp en Charleroi willen de beste zaak doen en zo dicht mogelijk bij KV Mechelen kruipen.

Zwarte beest Dender

Even schrikken vorige week bij de Antwerp-fans. Na een zéér matige seizoensstart en het ontslag van Stef Wils kende de Great Old namelijk een fantastische winter. Van de voorlaatste plaats klommen ze richting kandidaat voor top 6. Het tij keerde helemaal na de thuisnederlaag tegen hekkensluiter Dender. En tegen wie verloor Antwerp vorige week voor de eerste keer na 7 wedstrijden? Juist ja, Dender.

De eerste nederlaag dus voor Joseph Oosting als T1 van Antwerp en eentje die kon tellen want als Antwerp had gewonnen van Dender, kwamen ze tot op 1 punt van de zesde plaats van KV Mechelen. Nu zijn de drie punten nodig om een kloofje te dichten én moet er gerekend worden op puntenverlies van KV Mechelen.

Charleroi in vorm

Al wordt het niet makkelijk om de drie punten zomaar eventjes thuis te houden want de bezoekers uit Charleroi zijn aan een goede reeks bezig. Net zoals Antwerp hebben ze zich geplaatst voor de halve finale van de Croky Cup, maar deden zij dat thuis tegen bekerhouder Club Brugge.

Ook in de competitie doet Charleroi het onder Hans Cornelis zeer goed, mogelijk nog beter dan onder Rik De Mil met opeenvolgend gelijke spelen tegen Union en Genk maar ook overwinningen tegen Anderlecht en Standard. Charleroi is weer helemaal Hot over de taalgrens.

De heenwedstrijd op Mambourg eindigde midden augustus op 1-1 na doelpunten van Adekami en Guiagon. Krijgen we om 13u30 wel een winnaar op de Bosuil? Volg het straks LIVE via Voetbalkrant!

"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

24/01 4

Royal Antwerp FC ontvangt zondag Charleroi. Joseph Oosting gaf vooraf een duidelijke toelichting bij de voorbereiding op dat duel.

LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

11:15

De strijd voor plaats 6 ligt helemaal open in de Jupiler Pro League. Antwerp en Charleroi willen de beste zaak doen en zo dicht mogelijk bij KV Mechelen kruipen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved