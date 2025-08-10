Datum: 10/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3

LIVE: Anderlecht alweer op gelijke hoogte na goal Bertaccini

Anderlecht ontvangt vanmiddag om 16u Zulte Waregem in het Lotto Park, met in het achterhoofd de overtuigende 3-0-zege tegen Sheriff Tiraspol in Europa. Coach Besnik Hasi wil voorkomen dat zijn spelers fysiek overbelast raken en voert daarom lichte rotatie door.

Tijd   87' 57" 
86
 Afgeweken schot van Nyssen dat recht op Coosemans belandt.
85
 Vervangen Serxho Ujka
Ingevallen Abdoulaye Traoré
84
 Anderlecht probeert het met afstandsschoten. Vreemd, nu Vazquez op het veld staat verwacht je toch wat voorzetten.
78
 Vervangen Wilguens Paugain
Ingevallen Benoit Nyssen
76
 Vervangen Kasper Dolberg
Ingevallen Luis Vazquez
76
 Vervangen Thorgan Hazard
Ingevallen Mario Stroeykens
74

Owngoal 		Owngoal van Anton Tanghe: -
Bertaccini frommelt een bal voor de neus van Gabriel in doel.
69

Goal 		Doelpunt van Serxho Ujka (Yannick Cappelle)
Ujka klimt bij een corner hoger dan iedereen en kopt binnen.
64
 Het is nu een echte belegering van het strafschopgebied van Zulte. Hedl ligt wel op vinkenslag om op de counter te vertrekken.
64
 Mooie aflegger van Hazard en goed schot van Dolberg, maar Gabriel redt.
57
 Dit is een heel ander Anderlecht dan de eerste helft. De druk op Zulte Waregem is moordend. Hoe lang gaan de bezoekers die volhouden?
50

Goal 		Doelpunt van Kasper Dolberg (Penalty)
48
  Gele kaart voor Thomas Claes
48

Penalty 		Penalty voor Anderlecht
Wat een domme fout van Thomas Claes. Angulo zijn schot wordt afgeblokt, maar hij rent er meteen achteraan de zestien in. Daar schopt Claes hem heel hard aan. Direct penalty. Duidelijk!
46
  Gele kaart voor Lukas Willen
45+20
 Saliba en Maamar, de twee minsten op het veld, moeten plaats ruimen voor Bertaccini en Degreef.


Scheidsrechter 		Rust


45+4
 Wat een slechte eerste helft van Anderlecht. Geen beweging, geen creativiteit, geen acties... Veel slordige passes ook. Een fluitconcert krijgen ze terecht over zich.
45
 Vervangen Ali Maamar
Ingevallen Tristan Degreef
45
 Vervangen Nathan-Dylan Saliba
Ingevallen Adriano Bertaccini
44
 Anderlecht geraakt maar niet aan een goed uitgespeelde kans. De slordigheden zijn veel te groot bij de Brusselaars.
32
 De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
31
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
Bert Put loopt achteruit en hindert Saliba, maar de goal wordt goedgekeurd.
30

Goal 		Doelpunt van Tobias Hedl (Joseph Opoku)
Bert Put loopt in de weg van Saliba en die kan daardoor niet bij de bal. Zulte Waregem kan counteren en Hedl omspeelt Coosemans voor de 0-1.
28
 Saliba krult de bal een half metertje naast. Dit is eigenlijk de eerste kans die naam waardig.
26
 Een korte drankpauze, maar het spel is intussen hervat.
22
 Ref Bert Put fluit voor een overtreding op het moment dat Essevee met twee man alleen kan counteren... in het voordeel van Zulte Waregem.
17
 Hasi gaat wild tekeer aan de zijlijn. Vooral Hazard krijgt het zwaar te verduren.
13
 Hazard probeert de ver uitgekomen Gabriel te lobben, maar het is niet hoog genoeg.
12
 Er gaat eens iemand een versnelling moeten insteken bij Anderlecht, want met dat oeverloos rondpassen gaan ze er niet komen.
11
 Kopballetje van Saliba na een corner, maar veel te zwak.
9
 Het gaat allemaal heel traag bij Anderlecht op dit moment. Hasi windt er zich al over op.
5
 Goeie voorzet van Augustinsson, maar Dolberg klimt niet hoog genoeg om goed te kunnen koppen.
1
 Anderlecht - Zulte Waregem: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - Zulte Waregem)
Anderlecht: Jan-Carlo Simic - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Kasper Dolberg - Nathan-Dylan Saliba - Nilson Angulo - Colin Coosemans - Marco Kana - Nathan De Cat - Ali Maamar
Bank: Lucas Hey - Moussa N'Diaye - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - César Huerta - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Zulte Waregem (Anderlecht - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Anton Tanghe - Laurent Lemoine - Thomas Claes - Wilguens Paugain - Brent Gabriel - Tobias Hedl - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Lukas Willen - Serxho Ujka - Yannick Cappelle
Bank: Louis Bostyn - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Abdoulaye Traoré - Stavros Gavriel - Anosike Ementa - Benoit Nyssen - Jeppe Erenbjerg - Kewan Vemba
16:43 7

Anderlecht kwam na een dik halfuur op achterstand tegen Zulte Waregem. De manier waarop die goal tot stand kwam, zorgde voor heel wat woede bij alles wat paars-wit was. Sch...
Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
4 Simic Jan-Carlo 90' -
6 Augustinsson Ludwig 90' -
10 Verschaeren Yari 90' -
11 Hazard Thorgan 76' -
12 Dolberg Kasper 76' -
13 Saliba Nathan-Dylan 45' -
19 Angulo Nilson 90' -
26 Coosemans Colin 90' -
55 Kana Marco 90' -
74 De Cat Nathan 90' -
79 Maamar Ali 45' -
  Bank G Beoordeel
3 Hey Lucas -  
5 N'Diaye Moussa -  
16 Kikkenborg Mads -  
20 Vazquez Luis 14' -
21 Huerta César -  
24 Llansana Enric -  
29 Stroeykens Mario 14' -
83 Degreef Tristan 45' -
91 Bertaccini Adriano 45' -

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler G Beoordeel
3 Tanghe Anton 90' -
4 Lemoine Laurent 90' -
8 Claes Thomas   90' -
12 Paugain Wilguens 78' -
13 Gabriel Brent 90' -
20 Hedl Tobias 90' -
21 Nnadi Tochukvu 90' -
22 Opoku Joseph A 90' -
31 Willen Lukas   90' -
36 Ujka Serxho 85' -
55 Cappelle Yannick A 90' -
  Bank G Beoordeel
1 Bostyn Louis -  
6 Lofolomo Enrique -  
9 Vossen Jelle -  
10 Traoré Abdoulaye 5'  
11 Gavriel Stavros -  
18 Ementa Anosike -  
19 Nyssen Benoit 12' -
24 Erenbjerg Jeppe -  
53 Vemba Kewan -  

Vooraf

Foto: © photonews

Anderlecht ontvangt vanmiddag om 16u Zulte Waregem in het Lotto Park, met in het achterhoofd de overtuigende 3-0-zege tegen Sheriff Tiraspol in Europa. Coach Besnik Hasi wil voorkomen dat zijn spelers fysiek overbelast raken en overweegt daarom lichte rotatie, al is het nog onzeker in welke mate.

In de verdediging lijkt Marco Kana zijn basisplaats te behouden. Zijn opbouwende kwaliteiten en precieze passing worden tegen een verdedigend Zulte Waregem als cruciaal beschouwd. Een wissel met Simic lijkt onwaarschijnlijk. Ook voorin is er weinig reden tot grote wijzigingen, al lonkt een basisplaats voor Adriano Bertaccini na zijn sterke invalbeurten.

Op de linkerflank kan Ali Maamar terugkeren in de basis, mits volledig hersteld van een lichte maag- en darmgriep. Hij zou de geblesseerde Ilay Camara vervangen, die ondanks een vrolijke verschijning na de match tegen Sheriff nog steeds last heeft van een blessure en een tijd aan de kant zal staan.

Slechts drie spelers met ervaring op hoogste niveau

Bij Zulte Waregem kan coach Sven Vandenbroeck rekenen op zijn nieuwe Deense versterkingen. Verdediger Kiilerich wordt meteen in de basis verwacht, terwijl spits Ementa mogelijk als invaller zijn debuut maakt. Vandenbroeck is realistisch: “We hebben dertig procent kans om iets te halen in Brussel.”

Zulte Waregem start niet met veel vertrouwen aan de wedstrijd. Na de 1 op 6 en de matige prestatie bij Westerlo vorige week, wordt de uitdaging in het Lotto Park alleen maar groter. Met slechts drie spelers met ervaring in de hoogste klasse – waaronder Jelle Vossen – zal het jonge elftal zich moeten optrekken aan de routiniers.

Anderlecht is op papier de grote favoriet en zal hoogstwaarschijnlijk het spel domineren. Toch moet Hasi waken voor onderschatting. Met het drukke programma in het vooruitzicht wordt het roteren voor de Anderlecht-coach.

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Leuven OH Leuven
