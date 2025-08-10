LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

Anderlecht ontvangt vanmiddag om 16u Zulte Waregem in het Lotto Park, met in het achterhoofd de overtuigende 3-0-zege tegen Sheriff Tiraspol in Europa. Coach Besnik Hasi wil voorkomen dat zijn spelers fysiek overbelast raken en overweegt daarom lichte rotatie, al is het nog onzeker in welke mate.

In de verdediging lijkt Marco Kana zijn basisplaats te behouden. Zijn opbouwende kwaliteiten en precieze passing worden tegen een verdedigend Zulte Waregem als cruciaal beschouwd. Een wissel met Simic lijkt onwaarschijnlijk. Ook voorin is er weinig reden tot grote wijzigingen, al lonkt een basisplaats voor Adriano Bertaccini na zijn sterke invalbeurten.

Op de linkerflank kan Ali Maamar terugkeren in de basis, mits volledig hersteld van een lichte maag- en darmgriep. Hij zou de geblesseerde Ilay Camara vervangen, die ondanks een vrolijke verschijning na de match tegen Sheriff nog steeds last heeft van een blessure en een tijd aan de kant zal staan.

Slechts drie spelers met ervaring op hoogste niveau

Bij Zulte Waregem kan coach Sven Vandenbroeck rekenen op zijn nieuwe Deense versterkingen. Verdediger Kiilerich wordt meteen in de basis verwacht, terwijl spits Ementa mogelijk als invaller zijn debuut maakt. Vandenbroeck is realistisch: “We hebben dertig procent kans om iets te halen in Brussel.”

Zulte Waregem start niet met veel vertrouwen aan de wedstrijd. Na de 1 op 6 en de matige prestatie bij Westerlo vorige week, wordt de uitdaging in het Lotto Park alleen maar groter. Met slechts drie spelers met ervaring in de hoogste klasse – waaronder Jelle Vossen – zal het jonge elftal zich moeten optrekken aan de routiniers.

Anderlecht is op papier de grote favoriet en zal hoogstwaarschijnlijk het spel domineren. Toch moet Hasi waken voor onderschatting. Met het drukke programma in het vooruitzicht wordt het roteren voor de Anderlecht-coach.