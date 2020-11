Beerschot is de paarse ploeg van 't land: gewoon beter dan Anderlecht, 19-jarige beste man op het veld

De paarse ploeg van 't land? Duidelijk Beerschot! De Ratten overklasten Anderlecht in zowat elk departement van het voetbal. Coulibaly en Holzhauser scoorden. De Brusselaars kregen... één schot tussen de palen wat ook wel een goal opleverde. Te laat echter...

Laten we zeggen dat Anderlecht aanvallend toch een probleem heeft. De Brusselaars kwamen op het Kiel amper tot een kans die naam waardig. Beerschot doet het dan toch een pak beter. Paars-wit legde Holzhauser wel aan banden, maar vergat regelmatig Ismaila Coulibaly. Wat een talent is dat zeg...

Twee blessures

Zijn eerste waarschuwing na twee minuten kon al tellen. Wellenreuther had alle moeite met zijn schot uit de tweede lijn. Daarna trapte hij nog eens voorlangs. Derde keer, goeie keer. Sanusi veroverde de bal en daarna ging het pijlsnel via Coulibaly. Hij dribbelde en schoot door de benen van Miazga en Wellenreuther de 1-0 tegen de netten.

Losada moest wel al twee keer noodgedwongen wisselen voor de rust. Bourdin en Dom blesseerden zich en Van den Buijs en Halaimia moesten al snel opdraven. Geen probleem, ook zij hielden Nmecha, Verschaeren, Tau en Mukairu met gemak in bedwang. Vooral Nmecha was ongelukkig in zijn acties.

Nonchalance

Maar het was Verschaeren die naar de kant moest voor Vlap. Niet meteen een wissel die voor meer gevaar zorgde. Geen enkel gekadreerd schot kon Anderlecht na negentig minuten voorleggen. Beerschot was gewoon in alle departementen beter. Tissoudali lachte er bij momenten zelfs mee. Die ging regelmatig eens op wandel.

Toen Lokonga de oprukkende man gewoon liet lopen, ging Tissoudali over het been van Delcroix: penalty. Holzhauser zag zijn inzet nog gepakt door Wellenreuther, maar in de herneming scoorde hij wel. Het leek op weinig bij Anderlecht. De 19-jarige Coulibaly degradeerde Lokonga, Zulj en Vlap bij momenten tot miniemen.

Als Lokonga ooit een grote carrière wil maken, moet hij maar eens naar de inzet van die jongen kijken. Constant aanspeelbaar, steeds vooruit, steeds in de organisatie... De huurling van Sheffield United maakt grote indruk. Anderlecht milderde nog tot 2-1 via Nmecha, maar verder kwam het niet meer.

Beerschot komt door de winst voorlopig op de tweede plaats. Anderlecht blijft in de middenmoot hangen en ziet Club - al hoeven ze daar al helemaal niet naar te kijken - verder weglopen.