Spelers Anderlecht hebben het begrepen: "We hebben elkaar beloofd dat het de laatste keer was dat we met die mentaliteit speelden"

De spelers van Anderlecht hadden het wel begrepen na de match: hun bazen waren niet al te blij met hun prestatie. Vincent Kompany had dat meer dan duidelijk gemaakt. Matt Miazga wond er dan ook geen doekjes rond.

Een collega wou nog beginnen met een positieve vraag. Over hoeveel kopbalduels hij gewonnen had... "Maakt niet uit, we verloren!", aldus de 25-jarige Amerikaan. "Beerschot toonde meer werklust op de meeste momenten. Ik kan nu niet positief zijn. We moeten dit achter ons laten en ons verbeteren."

Het moet blijkbaar tot een pittig gesprek in de kleedkamer geleid hebben. "Andere teams willen het meer, werken harder. Dat bewees Beerschot vandaag. We nemen de schuld hiervan op ons. We hebben in de kleedkamer daar ook over gesproken en elkaar beloofd dat dit de laatste keer was dat we met die mentaliteit spelen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen."