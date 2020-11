Holzhauser doet gewoon door, net als zijn maatje in de aanval: "Wij zijn spelers voor eerste klasse, niet voor tweede"

Er was weer een belangrijke rol weggelegd voor Raphael Holzhauser tegen Anderlecht. Die verdeelde niet enkel het spel deze keer, maar liet zich ook defensief opmerken. Toch wel een opvallende conclusie.

Holzhauser, Tissoudali en Suzuki waren de eerste verdedigers. Dat rendeert wel, want de verdediging komt veel minder onder druk. "Ik ben geen van de match, wel het team", zei Holzhauser. "Ik ben heel blij, we verdienen dit want we waren de betere ploeg."

Holzhauser miste eerste de penalty voor 2-0, maar zette dat in diezelfde fase recht. "Het is de eerste keer dat me dit seizoen overkomt, maar ik reageerde snel en kon dan toch nog scoren. Nu hebben we twee dagen vrij en kunnen we even relaxen, nadien gaat de focus op de volgende match. Maar we toonden vandaag alweer dat het niet gemakkelijk is om hier tegen ons te komen winnen."

De statistieken zijn intussen weer wat opgesmukt. "Dat Tissoudali en ik nu betere statistieken kunnen voorleggen dan vorig jaar? Wij zijn spelers voor eerste klasse, niet voor tweede. We hebben een goeie connectie en dat tonen we nu week na week. En we willen dit blijven verder doen."