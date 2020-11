Opnieuw een straffe gast bij Extra Time: Hernan Losada zal aan tafel schuiven

Beerschot haalde het dit weekend in het paars-witte duel van Anderlecht met 2-1. Hernan Losada, de trainer van Beerschot, mag alles over de wedstrijd vanavond gaan uitleggen in het programma Extra Time.

Hernan Losada, de trainer van de club, zal vanavond te gast zijn bij het programma Extra Time. Er zal veel gespreksstof zijn, want Beerschot haalde het dit weekend met 2-1 van Anderlecht en daarnaast is de club voorlopig één van de spectaculairste ploegen in Europa. Het is de tweede keer dit seizoen dat Losada bij Extra Time als gast te zien zal zijn. Ook Peter Vandenbempt en Arnar Vidarsson zullen bij Frank Raes en Filip Joos aan tafel schuiven. Vanavond is Hernan Losada te gast in #extratime. Analisten zijn Peter Vandenbempt en Arnar Vidarsson. @kbeerschotva @canvastv om 22u15. — Extra Time (@VRT_ExtraTime) November 23, 2020