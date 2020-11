Kompany zalft deze keer niet, hij slaat: "Ik ben hard geweest voor de spelers, ik heb op de man gespeeld"

Geen zalvende woorden deze keer van Vincent Kompany. De blik van de coach van Anderlecht stond op onweer: "Vorige keren dat we verloren zag ik de spelers ervoor vechten, deze keer was dat veel minder het geval."

We weten niet juist wat er in de kleedkamer gezegd is, maar het heeft er gestoven. Zoveel is duidelijk. De spelers kwamen erna ook redelijk beteuterd uitleg geven. "Ik ben hard geweest voor de spelers ja", knikte Kompany. "Ik heb ook op de man gespeeld. Ik ben kwaad. Sommige jongens hebben hun taken niet uitgevoerd. We hebben nog zulke wedstrijden gehad, maar toen kon ik hen niets verwijten. Deze keer ontbrak het hen aan intensiteit. Normaal pakken we niks op tegenaanval en deze keer waren we elke keer een meter te laat."

Het zal deze week waarschijnlijk niet al te plezant worden op training. "Dat kan ik nu nog niet zeggen. Ik weet nog niet hoe ik erop ga anticiperen. Sommige ploegen reageren zelf, anderen hebben het nodig dat je ze nog harder doet werken. Ik hoop dat het één keer gebeurt en dat het een slechte dag was. Want normaal zou ik dit niet toedichten aan onze ploeg."

Verschaeren? Hij was zeker niet de enige

Kompany was er dus van doordrongen dat het slecht was. "Zowel offensief als defensief ja. We moesten onze taken beter uitvoeren. Op het moment dat we offensiever beginnen voetballen, zag je dat het wel kan. Dan waren we een veel betere ploeg. Dat ik Verschaeren wisselde? Hij was zeker niet de enige. We moeten dit als ploeg oplossen. Hopelijk kunnen we van dit moment gebruik maken om te leren."