Het Beerschot van Losada wordt door niets uit zijn lood geslagen: "Dat maakt deze zege nog mooier"

Die vreugde-uitbarsting van Hernan Losada na elke overwinning is wel leuk om zien. De Argentijn laat zijn emoties telkens de vrije loop nadat hij 90 minuten als een gespannen veer aan de zijlijn stond. Na Genk en Club Brugge heeft hij zijn derde grote scalp aan de gordel hangen.

Ook de manier waarop deed hem natuurlijk plezier. Beerschot domineerde het grootste deel van de match. "Wij willen altijd winnen, ook tegen Anderlecht dat op papier een sterkere ploeg heeft", aldus Losada. "Ook onze aanvallers hebben hard gewerkt. Ik kan alle spelers enkel maar feliciteren."

Na dertien speeldagen staat Beerschot nog altijd tweede. "Waar dit gaat eindigen?", lacht Losada. "Ik blijf zeggen dat we eerst zeker moeten zijn van het behoud. Pas tijdens de winterstop kunnen we een analyse maken. Ik focus me enkel op de volgende wedstrijd en dat is KV Mechelen. Ook daar willen we drie punten."

Op het einde zaten mijn aanvallers erdoor en had ik maar één wissel meer...

Het is wel straf dat niets dit Beerschot uit zijn lood lijkt te slaan. Dom en Bourdin blesseerden zich in de eerste helft en Losada moest dus al twee keer wisselen. "We moesten Jan (Van den Bergh) op de flank zetten en Réda, die net een zware interlandperiode erop zitten heeft, sneller inbrengen dan we dachten. Op het einde zaten onze aanvallers erdoor, maar ik had maar één wissel meer. Dat maakte het zeker niet evident, maar de zege is er nog mooier door."