Loopt de beste jongere van het land rond op 't Kiel? Iedereen onder de indruk van 19-jarige

Er wordt veel gesproken en geschreven over de jeugd van Anderlecht, Club Brugge, Gent... Zondag hebben veel waarnemers echter "de beste jonge speler van het land" aan het werk gezien tegen Anderlecht. Ismaila Coulibaly is een fenomeen op zijn 19de.

Even terug naar deze zomer. In september bereikt Beerschot een deal met zusterclub Sheffield United over Coulibaly. De middenvelder stond ook in de belangstelling van Club Brugge, maar dankzij de goeie banden met de Engelse club (co-eigenaar prins Abdullah is er de grote baas, nvdr.) kiest de 19-jarige Malinees voor Beerschot.

Na drie trainingen...

Een huur van drie seizoenen... Opmerkelijk, maar zolang zal het waarschijnlijk duren vooraleer hij in aanmerking komt voor een werkvergunning in de Premier League. Twee-drie trainingen later begint de smartphone van een paar leden van de technische commissie op te lichten: "Wat is dat? Nog nooit gezien! De beste die wij al meegemaakt hebben!"

Zijn ploegmaats zijn danig onder de indruk, maar ook de technische staf. Hernan Losada en assistent Will Still hebben niet lang nodig om overtuigd te geraken van zijn kwaliteiten. Op speeldag 8, drie weken na zijn komst, begint hij tegen Gent en gaat niet meer uit de ploeg. Het is eerder kiezen tussen Pietermaat en Sanusi.

Twee kompanen

Intussen heeft Losada daar iets op gevonden en staan ze alle drie in de basis. Holzhauser moest daarvoor iets meer uitwijken naar de flank, maar dat doen ze met plezier om Coulibaly te integreren. "We winnen nu nog meer duels, het is voor iedereen plezant voetballen op deze manier", gaf Tom Pietermaat gisteren mee. Dribbelen, in één tijd spelen, overzicht bewaren, openingen vinden, inzet... Hij showde tegen Anderlecht zijn volledig arsenaal. De twee jaar oudere Sambi Lokonga werd helemaal tureluurs gespeeld.

Of hij drie jaar zal blijven, moet nog blijken, maar het is duidelijk dat Beerschot - en vooral Sheffield - goud in handen heeft. Het strafste is dat hij zijn overgang van het Noorse Sarpsborg zonder enige moeite verteerde. Alsof hij al jaren in de JPL speelt... "Hij moet nog wat sneller beslissen soms en mag offensief wat meer aanwezig zijn", hield Hernan Losada hem nog met beide voetjes op de grond. Maar naar wat we horen, is dat zelfs niet nodig, want de tiener blijkt zelf heel nuchter te zijn.