Beerschot laat zien dat het ook kan verdedigen: "Als er één uitgeschakeld wordt, staat een tweede klaar... En als het moet, een derde"

Percy Tau? Michel Vlap? Tom Pietermaat stak ze alle twee in zijn achterzak. Eigenlijk was er geen valse noot te bespeuren in het geheel van Beerschot. "Hier valt niks op af te dingen", stelde de middenvelder terecht vast.

Club Brugge, Genk en nu Anderlecht... De topploegen vallen als vliegen tegen Beerschot. "We beseffen zeker dat dit speciaal is", aldus Pietermaat. "Dat hebben we in de kleedkamer ook al tegen elkaar gezegd. Moest dit met publiek geweest zijn, zouden we tot 1u deze nacht aan het feesten geweest zijn."

Zijn trainer, Hernan Losada, had zijn plannetje klaar. "Ik had deze week op training al het gevoel dat iedereen bijzonder scherp stond. We gaven geen kans weg tot de 70ste minuut. Anderlecht kwam, maar we hebben het matuur uitgespeeld. Er werd veel gezegd over onze verdediging, maar vandaag hebben we getoond dat we een blok zijn. Als er één uitgeschakeld wordt, staat er een ander klaar. En als het moet een derde. We zijn nooit uitgeteld."