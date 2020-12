Vroeg doelpunt en rode kaart leveren Club Brugge vlotte zege op bij Antwerp

Een kwartier. Zolang was er sprake van een topwedstrijd. Een vroeg doelpunt van Diatta en rode kaart voor Gelin gaven de landskampioen al erg snel gewonnen spel. Na rust deed Mats Rits de boeken meteen helemaal dicht. Door de vlotte zege komt Club aan de leiding, Antwerp blijft achter met 5 op 18.

Na goed twee minuten deed Club Brugge al wat het niet kon in de bekerfinale tegen Antwerp: scoren. Het was Noa Lang die Krepin Diatta vond voorbij de tweede paal. Met een botsend schot verschalkte de Senegalees de wat wild uitkomende Beiranvand.

Antwerp had het knap lastig in het openingskwartier, maar kwam toch één keer erg dicht bij een gelijkmaker. Miyoshi opende klaarkijkend op Juklerod. De Noor zag zijn grondscherend schot op de binnenkant van de paal belanden. Nauwelijks een minuut later lag de wedstrijd in een beslissende plooi. Een slechte uittrap van Beiranvand belandde in de voeten van Vanaken. De Gouden Schoen stuurde De Ketelaere diep, waarna Jeremy Gelin aan de noodrem ging hangen. Laforge aarzelde niet en toonde de Antwerp-verdediger rood.

Ivan Leko schakelde bij. Hij bracht Buta in de plaats van Miyoshi en ging in een viermansdefensie spelen. Veel zoden bracht dat echter niet aan de dijk. Club Brugge controleerde geduldig de partij. Op slag kon Gerkens Mignolet aan het werk zetten, maar ook aan de overzijde werd het nog warm. Noa Lang trapte de laatste bal van de eerste helft op de paal. De Nederlander was erg aanwezig in de eerste helft, al hield hij zich ook veel bezig met randzaken.

Vroeg doelpunt (bis)

Mocht er nog mensen zijn die geloofden in een Antwerpse comeback, dan waren ook zij eraan voor de moeite na drie minuten in de tweede helft. Een hoekschop van Club Brugge belandde op de rand van de zestien bij de totaal vrijstaande Mats Rits. De middenvelder, die een sterke wedstrijd speelde, liet Beiranvand met een bekeken balletje kansloos.

Club Brugge monopoliseerde de bal, maar was veel te slordig in de zone van de waarheid om de score verder uit te diepen. De pas ingevallen Louis Verstraete schudde Mignolet wakker met een knappe trap, aan de overzijde hield Beiranvand de bal keurig vast op een droge knal van Diatta.

Zo sleepte de wedstrijd, die er al lang geen meer was, zich naar het einde. Door deze vlotte zege komt Club Brugge alleen aan de leiding in het klassement. Het telt twee punten meer dan dichtste achtervolger Racing Genk. Antwerp blijft na een kansloze nederlaag achter met een magere vijf op achttien. Het zakt weg naar een achtste plek in de rangschikking, al bedraagt de kloof met de derde amper drie punten.