Balende Ivan Leko heeft het zwaar na kansloze nederlaag: "Dat het nooit een wedstrijd was, doet me erg pijn"

Een echte topper kregen de kijkers niet te zien zondagmiddag. Na een kwartier leek de wedstrijd beslecht in het voordeel van Club Brugge. Ivan Leko had er na afloop flink de pest in.

"Als je wint, is voetbal het mooiste spel dat er bestaat. Als je verliest, haat je het. Van de inzet van mijn jongens kan ik niets zeggen, maar de focus en concentratie stonden niet op punt vandaag. Het meest pijnlijke is dat het zelfs geen match was. Vijftien minuten en finito", aldus de Kroatische T1 van Antwerp.

De rode kaart deed de wedstrijd helemaal dood voor Antwerp. "Correcte beslissing van de scheidsrechter, de speler ging alleen op doel af. Zoiets is ongelooflijk, want we hadden controle over die situatie. Eerst die slechte uittrap en dan zo'n overtreding maken... Dit was ons kerstgeschenk aan Club Brugge. Zo zonde, want we wilden tonen dat we er waren, maar we waren nergens", beseft Leko.

"We wisten dat dit de mooiste of de moeilijkste periode van het seizoen kon gaan worden. Er zijn excuses genoeg om achter te verschuilen, maar daar doe ik niet aan mee. Op dit moment zijn we in staat om één keer per week een topprestatie te leveren. Dat is de realiteit", besluit Ivan Leko.