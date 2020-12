Philippe Clement opgetogen na vlotte zege tegen Antwerp: "Dit is referentiematch qua mentaliteit en durf"

Club Brugge staat terug op kop van de Jupiler Pro League. Op de 0-2 zege tegen Antwerp viel niets af te dingen. Club Brugge was, met dank aan de vroege goal en rode kaart voor Gelin, heel de match aan het commando.

Philippe Clement was na afloop dan ook erg opgetogen met de mature prestatie van zijn elftal. "Ik ben heel tevreden met wat ik te zien kreeg van mijn elftal. Zeker tegen dit Antwerp, een sterke ploeg met een brede kern en een goede coach. Het zijn dit soort wedstrijden die een sleutelrol kunnen gaan spelen, maar dan moeten we dit de volgende weken bevestigen en zeker niet op onze lauweren gaan rusten."

"Dit is een referentiematch qua mentaliteit en durf. Hier een op een pressing komen spelen tegen Antwerp, dat is niet vanzelfsprekend. Er werd veel gezegd en geschreven over een moeizame periode bij ons, maar dat is ook allemaal relatief. We stonden tot vandaag op een tweede plaats met veruit de minste goals tegen."

"We zijn bezig aan ons eigen parcours. Het klopt dat we onnodige punten verloren, maar we komen uit een hectische periode. Wij willen altijd winnen en de beste zijn, maar dat is niet evident", besluit Philippe Clement.