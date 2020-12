Ivan Leko slaat mea culpa na keuze voor Beiranvand: "Dit was de verkeerde beslissing"

Club Brugge had zondag al snel zijn schaapjes op het droge bij Antwerp. Een slechte uittrap van Alireza Beiranvand op het kwartier lag aan de basis van de vroege rode kaart van Jeremy Gelin. Na afloop van de partij sloeg Ivan Leko mea culpa.

De Iraniër toonde zich net als afgelopen donderdag niet erg zeker met de voetjes. Het was dan ook zuur dat een slechte uittrap op het kwartier aan de basis lag van de rode kaart van Jeremy Gelin. Ivan Leko zat duidelijk verveeld met de keeperskwestie bij Antwerp.

"Het was een risico van mij om Beiranvand in doel te zetten. Ik pak dit dan ook op mij. We hebben gegokt: we hadden een heel goede doelman en we wilden een topkeeper. Maar vandaag was Alireza niet top", gaf Leko toe.

"Vanaf dag een was het moeilijk om met twee eerste keepers in de kern te zitten. Enkele weken geleden werd er gevraagd wanneer Beiranvand ging spelen. Nu vragen jullie wanneer Butez terug zal keren. Het is lastig. Maar ik besef dat dit geen goede beslissing was van mij. Als ik dat zou ontkennen, zou ik liegen", besluit Ivan Leko.