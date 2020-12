Faris Haroun werd racistisch beledigd op sociale media: "Trieste wereld waarin we leven"

Faris Haroun heeft op Twitter te maken gekregen met een racistische belediging. De kapitein van Antwerp liet zich ondertussen zelf uit over de gebeurtenissen. "Een trieste wereld waarin we leven", schrijft Haroun.

"Zwart, Belg, Tsjadisch en trots. Zeg nee tegen elke vorm van racisme", aldus Haroun. Het account dat Haroun racistisch heeft beledigd, zou ondertussen op privé gezet zijn.

Sad world we living in .

Black -Belgian -Chadian and proud โœŠ๐ŸพโœŠ๐ŸพโœŠ๐Ÿพ

Say no to anyform of racism ! pic.twitter.com/JJ0cdmSxie