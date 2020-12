Hans Vanaken zeer te spreken over Brugse voorhoede: "Met deze drie kunnen we heel veel ploegen pijn doen"

De topper tussen Antwerp en Club Brugge loste de verwachtingen niet in. Daarvoor schoot Antwerp zich in het openingskwartier een keer te veel in de voet. Club Brugge zat meteen op rozen en speelde de wedstrijd comfortabel en erg matuur uit.

Gouden Schoen en aanvoerder Hans Vanaken moest zondagmiddag niet in het rood gaan. De vroege voorsprong en numerieke meerderheid van Club Brugge zorgden ervoor dat er van een evenwichtige topper geen sprake was.

"We hadden na de wedstrijd tegen Lazio een goed gevoel, ondanks het resultaat. Het was die mentaliteit die we moesten meenemen tegen Antwerp. De snelle goal heeft het ons gemakkelijker gemaakt, waarna we druk goed hebben kunnen houden. Veel ploegen maken de fout om in te zakken tegen hen, maar wij lieten ze niet voetballen. Na die vroege goal in de tweede helft hebben we het volwassen uitgespeeld, al lieten we het na om de 0-3 en 0-4 te scoren", aldus Hans Vanaken.

Club startte voor de gelegenheid met vier achterin. Het drietal Lang, De Ketelaere en Diatta bezorgden de Antwerpdefensie de nodige problemen. "Noa is een heel goeie speler, die het spelletje erg goed begrijpt. Hij loopt slim, heeft een goede actie. Hij is een serieuze versterking. Charles doet elke wedstrijd zijn stinkende best. Hij zit in een heel goede vorm. En dan heb je daar nog Krépin bij. De voorlinie staat heel sterk. Met deze drie kunnen we heel veel ploegen pijn doen. Bovendien staan er nog jongens klaar om eventuele blessures op te vangen", besluit Hans Vanaken.