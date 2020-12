Antwerp-voorzitter Gheysens neemt geen blad voor de mond: "Dat kan toch niet!?"

Paul Gheysens, de eigenaar en voorzitter van Antwerp, neemt zelden een blad voor de mond. Ook voor de camera van Sportweekend was dat zondagavond het geval. Gheysens hekelde het lobbywerk van de G5 en sprak over zijn vertroebelde relatie met Bart Verhaeghe.

Het ligt Gheysens nog steeds zwaar op de lever dat de G5 -waartoe Antwerp niet behoort-, het reilen en zeilen binnen de Pro League bepaalt. "Ze beslissen alles met vijf. Ze noemen dat de G5, maar ik zou niet weten waarom. Zij gaan zomaar beslissingen nemen in naam van alle clubs. En als ze een stem van een kleinere club nodig hebben, sturen ze er gewoon een speler naartoe. Dat kan toch niet!?"

In hetzelfde interview komt Paul Gheysens ook terug op zijn vertroebelde relatie met Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge. De twee zijn al langer niet meer on speaking terms.

"We zijn totaal andere mensen. Hij is wie hij is en ik ben wie ik ben. Het is zeer moeilijk om contact met hem te hebben. Dat is niet mijn gewoonte. Jammer vind ik het niet, het is wat het is", besluit Gheysens.