Refaelov ziet Club Brugge als dé titelfavoriet, maar niét als beste ploeg: "Antwerp heeft de traditie van winnen nog niet"

Antwerp FC wordt ondanks de mindere periode gezien als één van de clubs die dit seizoen Club Brugge het vuur aan de schenen moet leggen in de strijd om de titel. Lior Refaelov wil de rood-witte ambitie echter niet te luid verkondigen.

“Het is nog maar december”, lacht Lior Refaelov als hij wordt gevraagd naar de titelambities van de Great Old. “Niemand pakt de titel in december. (knipoogt) Misschien zal de kloof tussen de top vier of vijf en de rest na de jaarwisseling al groter zijn. Maar nu wil ik niet over de titel spreken.”

De Israëliër stelt PO1 logischerwijs als eerste doel. “Dit jaar spelen we de nacompetitie met amper vier ploegen. Als je dan zes keer wint ben je kampioen. Maar laat ons beginnen met bij de beste vier ploegen te geraken. En dan zien we wel.”

Club Brugge is voor Rafa dé titelfavoriet bij uitstek. “Al vind ik niet dat ze kwalitatief de beste ploeg van België hebben”, besluit hij in Het Laatste Nieuws. “Maar wel qua structuur, winnaarsmentaliteit,... Bovendien lopen hun sleutelspelers er al een tijdje rond. Wij groeien zelf ook snel, maar Antwerp heeft die traditie van winnen nog niet.”