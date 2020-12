Faris Haroun: "Natuurlijk zijn we vermoeid, maar dat mag geen excuus zijn"

Faris Haroun begon, na zijn schorsing tegen Racing Genk, uiteraard in de basis tegen Club Brugge. De aanvoerder van Antwerp zag hoe een slechte start zijn ploeg fataal werd. Door de vijf op achttien zakt de Great Old verder weg in het klassement.

"Dit was niet de wedstrijd waarop we gehoopt hadden, wij wilden die drie punten", zuchtte Haroun op de persconferentie. "Of de vermoeidheid een rol speelde? Natuurlijk. Maar dat kan niet alleen het excuus zijn. Maar eerlijk is eerlijk, het helpt ons niet dat de tegenstander twee dagen extra rust had."

Toch was Haroun nuchter genoeg om toe te geven dat Club Brugge zondagmiddag een maatje te groot was. "Tegen topploegen worden details afgestraft en dat is exact wat vandaag het geval was. Wanneer je zo vroeg op achterstand komt, weet je dat het een moeilijke middag zal worden. En dan krijg je wat later nog die rode kaart..."

"We hebben weinig tijd om bij deze nederlaag stil te blijven staan", beseft Haroun. "We moeten ons herpakken voor de volgende wedstrijd. We moeten proberen een reeks neer te zetten om weer op te klimmen in het klassement. Iedereen gaan nog punten verliezen, wij moeten alleen naar onszelf kijken."