Patrick Goots waarschuwt Antwerp: "9 op 9, anders zorgen maken over Play-off 1"

Tegen Club Brugge leed Antwerp een kansloze nederlaag. Dat Antwerp in de eigen competitie een weerbots kent van de knappe Europese campagne, hoeft geen betoog. Toch waarschuwt Patrick Goots in GVA dat de Great Old beter snel weer punten begint te pakken.

"Na de derby behaalde Antwerp vijf op achttien. Daarin scoorden ze zeven keer en kregen ze er elf tegen. Dat zijn cijfers om zich zorgen om te maken."

"Europa kost punten in de competitie, maar ik zeg het al heel het seizoen: deze manier van spelen houdt te veel risico in. De organisatie is soms zoek, verdedigers wanen zich te veel aanvallers", aldus Patrick Goots. "Leko wil graag een voetballende keeper, maar dat werkt niet als die geen goede voeten hebben."

Antwerp bevindt zich op een zevende plaats in de rangschikking, met een achterstand van drie punten op die felbegeerde vierde plaats. Toch trekt Goots aan de alarmbel. "Een negen op negen in de komende drie duels is noodzakelijk, anders moet Antwerp zich zwaar zorgen gaan maken over PO I. Antwerp kan zich niet al te veel misstappen meer veroorloven, die zijn al opgebruikt voor dit seizoen."