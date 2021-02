Venijn in de staart: Bruno wist doelpunt van Vukotic uit in slotfase Waasland-Beveren - Charleroi

Waasland-Beveren en Charleroi hebben de punten verdeeld op zaterdagavond. Het leek er lang op dat het duel op een billijk 0-0 zou eindigen maar in de slotfase scoorden beide ploegen nog een keer. Waasland-Beveren leek op weg naar de overwinning maar dan was daar ene Massimo Bruno.

Charleroi opent goed

Charleroi was de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase en ging op zoek naar een plaats dichter bij de top 4 in het klassement.

Fall wrong eerst een counter vakkundig de nek om door te slap in te spelen. Verder was vooral Kayembe de bedrijvigste zebra in een openingsfase zonder groot doelgevaar.

Benavente op de lat

Dat grootste doelgevaar kwam er via Christian Benavente, die voor de eerste keer in de basis stond bij Charleroi. Hij vond geen aanspeelpunt dus besloot om zelf te trappen vanop zo'n 20 meter. Doelman Jackers stond aan de grond genageld en mocht van geluk spreken dat de bal uiteenspatte op de lat.

Voor de rust toonde Waasland-Beveren zich wat meer via Efford, Koita en Frey maar ze stuitten telkens een een zwart-wit been.

© photonews

Waasland-Beveren gaat op zoek naar overwinning

In de tweede helft ging de thuisploeg voort op het elan waarmee ze de eerste periode afsloten. Charleroi had het zeer moeilijk om er voetballend uit te komen.

Net voor het uur werd het aanvallend spel van Waasland-Beveren bijna beloond met een doelpunt. Bastians met een lage voorzet richting Frey maar de Zwitser kon net niet aan de bal. Dessoleil wel en de kapitein van Charleroi devieerde de bal bijna in zijn eigen doel maar kwam er goed vanaf met een corner.

Met Rezaei die uit de selectie viel, probeerde Belhocine het tij te keren met de Pool Teodorczyk. Hij kreeg een uitstekende kans na een vrije trap maar besloot onbegrijpelijk naast.

© photonews

Slotfase levert de doelpunten

Net wanneer het leek dat dit duel op 0-0 zou eindigen, viel er dan toch een doelpunt. Bij een corner van Koita klom centrale verdediger Vukotic het hoogste om de bal in doel te koppen.

De zege leek binnen voor de thuisploeg, een belangrijke driepunter, maar dat was zonder Bruno gerekend. De invaller trapte de bal vanop afstand fantastisch voorbij Jackers in de rechterbovenhoek.

Beide ploegen schieten niets op met een puntje maar Charleroi mag blij zijn dat ze niet met een nederlaag van het veld stappen.