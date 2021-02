Analyse: "Waasland-Beveren verliest opnieuw punten in het slot", maar is dat wel zo?

Waasland-Beveren zag zaterdagavond de drie punten door hun neus geboord door een late gelijkmmaker van Massimo Bruno in de blessuretijd. "Opnieuw in die laatste minuten", zuchtte men achteraf bij Waasland-Beveren.

Op de Freethiel vinden ze dus dat ze vooral dure punten laten liggen in het slot van de wedstrijd, net zoals Kompany en Anderlecht doen om net wel of net niet in play off 1 te komen. Maar klopt dat wel?

De afgelopen weken bekeken, is de frustratie en ontgoocheling bij Waasland-Beveren niet onbegrijpelijk. Maar zaterdag had de wedstrijd ook op 0-0 kunnen eindigen. De thuisploeg kwam pas in de 87e minuut op voorsprong via Vukotic. Zijn dat dan twee verloren punten of een status quo?

© photonews

Eind januari mocht Waasland-Beveren wel balen. Op enkele dagen tijd verloren ze van Mechlen en Antwerp maar stond het telkens 2-2 tot in de 86e minuut. Tegen Antwerp scoorde Batubinsika in de 87e minuut de 3-2, de doodsteek voor Waasland-Beveren. Tegen KV Mechelen wist Shved in de 92e minuut te scoren om Waasland-Beveren een nederlaag toe te dienen.

Ook punten gewonnen

Waasland-Beveren verloor recent dus 2 punten door late doelpunten, de wedstrijd tegen Charleroi niet meegeteld. Tegen Moeskroen kwamen ze in de 89e minuut achter maar kon Frey in de 93e minuut toch nog gelijkmaken. Een gewonnen punt of status quo zoals tegen Charleroi? Het effent elkaar hier mooi uit.

Bovendien hebben ze dit seizoen ook enkele punten gewonnen. Tegen Racing Genk scoorde Vukotic in de 96e (!) minuut de gelijkmaker en tegen STVV deed Koita hetzelfde in de 92e minuut. Dat zijn twee gewonnen punten en dus zijn de twee verloren punten van tegen KV Mechelen en Antwerp opnieuw uitgebalanceerd.

© photonews

Eind september gaf Waasland-Beveren een 0-2 voorsprong weg tegen Beerschot. In de 95e minuut scoorde Brogno de 3-2, een verloren punt dus voor Waasland-Beveren.

Alles bij elkaar geteld heeft Waasland-Beveren dus 'maar' één puntje verloren in de laatste 5 minuten (plus extra tijd) van een wedstrijd. Maar de balans weegt minder zwaar door dan het gevoel dat leeft op de Freethiel. In recentere tijden verloren ze inderdaad enkele puntjes, maar zelfs met dat ene puntje extra stonden ze nog steeds laatste door hun mindere doelsaldo.