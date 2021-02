Niet alleen in Moeskroen waren de supporters boos op hun ploeg: Spelers kunnen niet weg met auto

Het was een zaterdagavond met hevige reacties van supporters. Naast Moeskroen was er ook in Charleroi tumult.

In Moeskroen wachtten de supporters de spelers op na de nederlaag tegen Cercle Brugge. Ook in Charleroi waren er opstootjes na het gelijkspel tegen hekkensluiter Waasland-Beveren. Charleroi is nog op zoek naar een plaatsje in PO1. Een gelijkspel tegen Waasland-Beveren helpt daar niet bij en dus besloten de Ultra’s een duidelijk signaal te geven. Nog voor de spelersbus terug was hadden de supporters met een hangslot de parking afgesloten. Spelers, trainers en bestuur konden niet meer aan of weg met hun auto’s.