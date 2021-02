Is play off 1 definitief gaan vliegen voor Charleroi? Absolute draaischijf valt geblesseerd uit

Het viel bijna gelijk met het kantelen van de wedstrijd: het uitvallen van Ryota Morioka. De Japanner bleef bij de rust binnen bij Charleroi en nadien hadden de Zebra's het niet onder de markt tegen Waasland-Beveren.

Charleroi heeft dus niet alleen twee punten verloren tegen de laatste in de stand, maar ook draaischijf Morioka. Een tiental minuten voor de rust bleef hij liggen nadat hij een tik tegen zijn knie had gekregen. In de tweede helft kwam Marco Ilaimaharitra in zijn plaats.

Maar dat was toch niet helemaal hetzelfde voor Charleroi. Het dominante spel van de Zebra's was gedaan. In de eerste helft kon de Japanner nog bijna scoren maar hij besloot om de bal met een hakje achteruit te passen richting Gholizadeh. Foute keuze want hij stond helemaal vrij in het strafschopgebied van Waasland-Beveren.

Charleroi-trainer Belhocine hoopt dat het vooral een wissel uit voorzorg was voor Morioka. "De dokter wou geen risico nemen na het contact. Maar, en dat betekent niet noodzakelijk dat het meevalt, hij speelde nog wel een tiental minuten verder na die tik dus ik blijf optimistisch. Ik hoop dat voor hem en voor ons dat het niet te erg is want Ryo is een belangrijke speler."